El BNG de Vilagarcía acusa al PP de querer aprobar el PXOM "a cegas"

Pleno Vilagarcía Mónica Ferreirós

El BNG de Vilagarcía sale al paso de las críticas del PP al gobierno local socialista a cuenta del PXOM y acusa a los conservadores de querer aprobar, “a cegas”, el documento que marcará el futuro urbanístico del municipio.

“A postura dos populares non só resulta temeraria, senón profundamente incoherente co que eles mismos dicían defender durante anos”, señalan los nacionalistas, que hacen referencia a los cuatro años en los que el PP estuvo en el gobierno y Ana Granja, actual portavoz, era la edil de Urbanismo.

“Daquela, unha das explicacións que ofreceron para xustificar os atrasos era precisamente que o documento debía ser coñecido pola cidadanía antes de continuar a súa tramitación”, señalan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez.

Sin documentación

Para el BNG, el comunicado del PP pidiendo celeridad deja claro que “aquel discuros era só unha escusa”, ya que “se realmente cren na participación e na información pública, resulta imposible entender que agora pretendan aprobar un documento desta trascendencia ás presas, sen tempo para o seu estudo e despois de denunciar eles mesmos que carecían das ordenanzas e da normativa imprescindibles para comprender o seu contido”.

Los nacionalistas inciden en que, en mayo, los conservadores pedían al gobierno municipal toda la documentación del borrador del PXOM, lo cual también comparten desde la formación de Rodríguez. Pero aseguran que, “un mes despois pretenden aprobalo” y se preguntan “como se pode aprobar algo que un non coñece?”, lo que califican de “irresponsabilidade”. Aseguran que la postura de los conservadores “non responde ao interese xeral nin ao dereito da veciñanza a coñecer un plan que condicionará o desenvolvemento urbanístico” y advierten de que no serán “cómplices” de una decisión “adoptada a cegas”.