Detienen a un vecino de Vilagarcía por violencia de género

Recreación de violencia machista Mónica Ferreirós

Un vecino de Vilagarcía fue detenido en la noche del viernes por un delito de violencia de género. Los hechos ocurrieron en un domicilio de la Rúa Arapiles, hasta donde se desplazó la Policía Nacional y la Policía Local.

El hombre, de 56 años de edad, fue arrestado. La víctima rechazó asistencia médica.

En el caso de estar sufriendo violencia machista, además de presentar denuncia puedes pedir ayuda en el teléfono 016, que es gratuito. Aunque no deja rastro en la factura, es necesario borrarlo del registro de llamadas de forma manual.