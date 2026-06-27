Así son las bases para acceder a una ayuda a la contratación del Concello de Vilagarcía

Prácticas en Thune Eureka en un programa municipal Gonzalo Salgado

La Xunta de Goberno Local aprobó el lunes las bases de una nueva convocatoria de las Axudas á contratación por conta allea. La edición de 2026 cuenta con una partida de 60.000 euros para subvencionar a las empresas de las comarcas de O Salnés y Caldas que contraten a personas desempleadas empadronadas en Vilagarcía. Desde su creación, en 2019, este programa permitió el acceso al mercado laboral de 70 personas desempleadas.

La iniciativa municipal se enmarca en las políticas activas para fomentar la creación y consolidación de empleo de calidad, que desarrolla la Concellería de Promoción Económica, que dirige Álvaro Caoru. Por ello, pueden solicitarse tanto para la formalización de nuevos contratos como para los de carácter temporal o indefinido, mejorando así las condiciones de las personas trabajadoras.

Además, el empleo subvencionado debe mantenerse, por lo menos, los dos años siguientes a la convocatoria en la que recibió la ayuda municipal. Podrán acogerse a esta línea las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Requisitos

Entre otros requisitos a cumplir están que la persona se encontrase desempleada y figurase como demandante en el Sepe, así como que esté empadronada en Vilagarcía. Además, se valorará positivamente que sean beneficiarias de planes de formación y que sean contratadas en una actividad relacionada con la titulación, así como que accedan por primera vez al mercado laboral. También puntúan los menores de 30 años y los mayores de 45, así como las personas con discapacidad reconocida igual o superior al 30% y las mujeres víctimas de violencia de género.

La cuantía máxima que puede recibir la empresa por contrato asciende a 3.000 euros. Serán subvencionables hasta dos contrataciones de una misma firma. En el caso de no agotarse la partida, se prescindirá de este último requisito, para redistribuir la suma sobrante entre los solicitantes que cumplan las bases y en función de los baremos recogidos.

Las solicitudes deben presentarse a través de la sede electrónica del Concello, a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y con fecha de finalización el 15 de octubre de 2026. Las bases se pueden consultar en el mismo portal, así como en el tablón de anuncios de la web del Concello de Vilagarcía.