Vilagarcía ultima los pliegos de la escuela infantil

Concentración de docentes y famiias Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía ultima los pliegos para sacar a licitación de la escuela infantil municipal de A Lomba. Aseguran fuentes municipales que están ya “a punto”. La fecha que dieron desde el gobierno local fue la primavera, pero el procedimiento se prolongó un poco debido a su propia complejidad.

En este sentido, desde Ravella recuerdan que se trata de un servicio “muy sensible”, ya que atañe a la educación de cero a tres años, pero que en su complejidad influyen otros factores.

Especialmente, que el anterior contrato es muy antiguo- de hecho todavía estaba redactado en pesetas- y se encuentra “totalmente desfasado”. Hay que actualizarlo y no solo en lo referente a cuestiones económicas o de contratación de personal, sino también en todo lo relativo a la normativa sanitaria, de prevención de riesgos o referente a servicios como la cocina y el comedor. Por ello, los servicios técnicos y jurídicos se encuentran atando todos los flecos, con el objetivo de darle seguridad jurídica al proceso. La intención es que salga a licitación este contrato en poco tiempo.

De ello están pendientes las trabajadoras y la dirección de la firma concesionaria, que llevan tiempo reclamándolo, ya que la gestión se complica.

De hecho, fueron varias las concentraciones que realizaron las educadoras con apoyo de las familias del centro y del sindicato CIG, con el objetivo de reclamar la licitación inmediata del servicio de escuela infantil