Vilagarcía ofrece un paseo nocturno de aproximación a la ornitología en Xiabre

Una plantación en el bosque escuela Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía y la Universidade de Vigo organizan un paseo nocturno de aproximación a la ornitología. Será el 10 de julio, a partir de las 20 horas. Es una actividad gratuita en el Bosque-Escola Juan Manuel Pérez Eyré y lleva por título 'Entre árboes e ás'. Las personas interesadas pueden anotarse a través del correo electrónico infovilabeira@gmail.com o el número de teléfono 646767124.

Un guía de la cooperativa medioambiental Vilabeira acompañará al grupo e impartirá una charla en movimiento sobre la ornitología y la conservación del entorno. A lo largo de la ruta se irán observando las especies de aves más habituales en los montes gallegos y se explorará la importancia de conservar el medio natural para garantizar su supervivencia. El especialista también ayudará a identificar el canto de los diferentes pájaros en la última hora del día y principios de la noche, como el de la chotacabras, una de las aves nocturnas más singulares del verano.

Punto de encuentro

Está previsto que la actividad se prolongue hasta después de la medianoche. El punto de encuentro será el Punto Limpo de Pinar do Rei. Para facilitar la experiencia se organizará un grupo reducido, de entre 15 y 20 personas, de tal forma que pueda moverse discretamente para no hacer huir a los pájaros. En cualquier caso, está previsto llevar a cabo más paseo ornitológicos, por lo que de no registrarse más demanda se formarán listas de espera para las próximas salidas.

El Bosque-Escola Juan Manuel Pérez Eyreé es un proyecto promovido por el vilagarciano Óscar Briones, profesor de la Universidade de Vigo, y el Concello de Vilagarcía. Se trata de un espacio de titularidad municipal abierto a la población y que se pone a disposición de cualquier iniciativa medioambiental. Escuelas, institutos, cooperativas, asociaciones o particulares que deseen promover actividades de este tipo pueden dirigirse al Concello para comunicarlo.