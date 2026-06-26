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Vilagarcía

Una mañana de fútbol en la escuela infantil de A Lomba con la visita del Arosa

Jugadores, equipo técnico y directivos del club estuvieron con el alumnado

Olalla Bouza
26/06/2026 19:03
Un momento de la visita
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La Escuela Infantil Municipal de A Lomba recibió la visita de jugadores, equipo técnico y directivos del Arosa SC, que hicieron a los más pequeños pasar un día de lo más entretenido. Cabe recordar que las instalaciones, que ofrecen un servicio de conciliación familiar, continúan abiertas durante la temporada de verano. La sesión de ayer se dedicó al fútbol y todos pudieron disfrutar de un partido en el patio, así como de otros juegos. La concesionaria Bonecos lleva a cabo diversas actividades y visitas para amenizar los días y tener nuevas experiencias

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