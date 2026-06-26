Ravella arregla juegos infantiles y elementos biosaludables en Bamio, O Rial y Matosinhos

El parque Celso Emilio Ferreiro fue arreglado por el gobierno local en anteriores actuaciones

El Concello de Vilagarcía arreglará y repondrá un total de 13 juegos infantiles y cuatro elementos biosaludables en las áreas recreativas de Bamio, O Rial y Matosinhos. La actuación está incluida dentro del plan de mantenimiento de los parques y tiene un coste superior a los 51.500 euros. Los trabajos se adjudicaron en la última Xunta de Goberno a las empresas Lappset y Nelmar y se ejecutarán en las próximas semanas.

En el caso de Bamio la intervención consistirá en la sustitución de un juego infantil que se encontraba muy deteriorado y que, por lo tanto, era imposible reparar. Además se colocaron en ese punto cuatro máquinas para ejercicio. Por su parte en O Rial se arreglarán seis elementos para niños y en el de Matosinhos se sustituirán tres y se colocarán otros tres.

Las mejoras forman parte de los trabajos que se llevan a cabo por parte del departamento de Medio Ambiente, que se encarga de los trabajos de mantenimiento.