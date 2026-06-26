Periodistas de Francia y los Países Bajos recalan en Vilagarcía con el Camino a Vela

Un momento de la recepción Gonzalo Salgado

Periodistas de Francia y los Países Bajos forman parte de la expedición de peregrinos marítimos que participan en el Camino a Vela, que recaló en Vilagarcía como meta final, antes de la celebración de la tradicional Traslatio. Son 17 embarcaciones las que participan en esta XI edición, que combina la navegación con la experiencia Xacobea.

El concejal de Turismo, Álvaro Carou, y la vicepresidenta de la Mancomunidade do Salnés, Sabela Fole, recibieron a los miembros de esta travesía, que organiza Northmarinas y que cuenta con 25 peregrinos. Los representantes públicos destacaron la importancia de una iniciativa que recupera y divulga la histórica ruta marítimo-fluvial, vinculada a la creencia de la llegada por mar de los restos del Apóstol Santiago a Galicia.

Además, desde la Mancomunidade inciden en que contribuye a la promoción de la Ría de Arousa como uno de los grandes espacios náuticos y paisajísticos del norte peninsular. La presencia de periodistas procedentes de Francia y Países Bajos, invitados a través de las oficinas de Turespaña en el exterior, así como de creadores de contenido especializados en turismo y viajes y profesionales vinculados al sector, ofrece a esta edición una importante proyección exterior.

En catamarán

Tras la recepción institucional, los participantes embarcaron en el catamarán que les permitió realizar la Traslatio por la Ría de Arousa, considerada la actividad central de la programación. Esta experiencia permite conocer el origen marítimo de todos los Caminos de Santiago y acercarse a los enclaves que forman parte de la tradición Xacobea vinculada a la ría, reforzando el valor patrimonial, cultural y turístico de este itinerario único. La última jornada, la de mañana sábado, será a pie hasta la Catedral.

En esta edición, El Camino a Vela navega con el lema de las Profesiones Azules, un mensaje que cobra especial sentido en Galicia y, de forma muy especial, en territorios como Barbanza y O Salnés, donde el mar forma parte de la vida económica, social y cultural.

Con BluePath a bordo, la Travesía acerca a jóvenes, familias y comunidades locales las oportunidades de formación y empleo vinculadas a la Economía Azul: navegación, pesca, actividad portuaria, turismo azul, ciencia marina, tecnología, sostenibilidad e innovación.

El Camino a vela cuenta, entre otros, con el apoyo de la Axencia Turismo de Galicia y la colaboración de entidades comprometidas con el desarrollo sostenible de la Economía Azul. Repsol participa como patrocinador principal de la edición 2026, junto con Touron/Mercury, B&G, Aqualia y el IME como patrocinadores.