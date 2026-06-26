La presencia de un nido de velutinas obliga a Emerxencias a actuar en un depósito de aceite en el Puerto

Los efectivos de Protección Civil subieron al tanque con trajes de protección

La presencia de un nido de velutinas en la zona de escaleras de uno de los depósitos de aceite del Puerto obligó a actuar a los servicios de Emerxencias. Ocurrió a las nueve de la mañana cuando, en el descansillo de las escaleras de caracol que daba acceso al tanque, se detectó la presencia de un nido de avispas. Al utilizar la escalera las velutinas salieron y picaron a uno de los trabajadores, que fue trasladado por precaución a un centro hospitalario.

En esos momentos otra trabajadora estaba más arriba en el depósito, con la imposibilidad de bajar debido al nido. Fue entonces cuando el responsable de la terminal actuó con rapidez, activando los protocolos y avisando a los servicios de emergencias. En un primer momento estos valoraron acceder a la zona con una autoescalera. Opción que luego fue descartada optando por subir protegidos con un traje específico contra picaduras y facilitando otro para que la trabajadora pudiese descender con total seguridad.