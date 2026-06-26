Imagen de la playa de O Preguntoiro G.S.

La playa de O Preguntoiro ya es apta para el baño. El Concello de Vilagarcía acaba de recibir el resultado de los contraanálisis, que muestran que el día en que se ordenó el cierre (el 21) el agua ya tenía buenas condiciones. Desde la administración local vuelven a criticar la lentitud del protocolo de control y comunicación en estos casos. De hecho la portavoz del gobierno, Tania García, insiste en que "a Xunta ten que corrixir dunha vez por todas o procedemento porque estes feitos, ademais de prexudicar a imaxe da cidade, provocan que a poboación desconfíe da actuación das administracións".

La responsable municipal cree que los controles, tal y como están concebidos, no sirven para prevenir posibles riesgos sobre la salud pública porque llegan tarde.

Alerta instantánea

Así pues el ejecutivo que preside Alberto Varela insiste en que se establezca un sistema de alerta instantánea para comunicar este tipo de anomalías en la calidad de las aguas gallegas. Avisos que no serían para la población en general, sino para las autoridades locales y administraciones competentes para que estas puedan adoptar medidas cuanto antes.