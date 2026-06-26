La obra de O Con sufre un nuevo retraso y Fexdega continúa cerrado

Los trabajos en la zona de la Praza de Abastos siguen activos Gonzalo Salgado

Los vilagarcianos tendrán que esperar todavía un poco más para poder ver terminada la obra de saneamiento que afecta a varios puntos de la ciudad a lo largo del trazado del río de O Con. Los últimos plazos que se manejaban por parte de los técnicos de la Xunta de Galicia no se han cumplido, dado que en su última visita a Vilagarcía advertían de que la perforación por debajo del cauce fluvial en la zona de la Praza de Abastos empezaría en el mes de junio. Por el momento los trabajadores continúan trabajando en la parcela que hay pegada al Pazo de Vista Alegre, pero todavía no hay notificación al Concello sobre cuándo se llevará a cabo esa citada perforación.

Y es que los trabajos obligarán a la administración local a modificar la distribución de los puestos del mercadillo de los martes y los sábados, dado que muchos de ellos están – precisamente–pegados al río de O Con.

El alcalde de la ciudad, Alberto Varela, lamentó en el último pleno el retraso de los trabajos y recriminó a las filas populares que no apremiasen a la Xunta para que, de una vez por todas, esta obra de importante calado pueda verse terminada.

El aparcamiento

Los plazos tampoco se han cumplido respecto a los tanques de tormenta de la explanada delantera de Fexdega. El aparcamiento sigue tapado en parte, vallado, y sin que – al menos de momento– se haya hablado de fechas próximas para su reapertura. En todo caso, y dado cómo está configurado el terreno con elementos de hormigón más altos y más bajos, parece poco probable que la explanada pueda recuperarse en su totalidad para el estacionamiento. Algo que, de momento, tampoco se ha aclarado.

Además –y antes de su reapertura– el compromiso adquirido en su día era el de dejar la zona totalmente arreglada después de los desperfectos que la maquinaria pesada provocó en la misma. Es el caso tanto en la zona del parking que continúa abierta como en las aceras que delimitan la parcela. Además es necesario asfaltar la avenida Rodrigo de Mendoza – cortada al tráfico en varias ocasiones en los últimos años–. Será una actuación que llevarán a cabo tanto desde la administración autonómica como desde la local.

Lo que falta

La fase más delicada es la que implicará la perforación del cauce del río para poder conectar los tanques a la red. En todo caso la idea inicial de Augas de Galicia es que las obras estén culminadas durante el verano. Una época bastante molesta para los trabajos de estas características en la capital arousana, que es cuando más turistas y visitantes recibe y cuando se celebran los conciertos y las fiestas que precisan de aparcamiento.