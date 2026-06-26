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Vilagarcía

El PP  de Vilagarcía dice que el PXOM no convence "ni a sus autores" y que el gobierno quiere guardarlo en un cajón

Acusan a Varela de "ocultarlo" a la ciudadanía por "estrategia electoral"

Olalla Bouza
26/06/2026 19:17
Pleno Vilagarcía
Los ediles del PP durante el Pleno
Mónica Ferreirós
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El grupo municipal del Partido Popular de VIlagarcía acusa al gobierno de Albergo Varela de “retrasar deliberadamente” la aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal por “estrategia electoral”, para “ocultar el documento a los vecinos” hasta después de la cita con las urnas, en mayo de 2027.

La portavoz de la formación conservadora, Ana Granja, señala que el último Pleno sirvió para evidenciar “el nulo interés del gobierno local por ser transparente y ágil en la tramitación del PXOM”, así como la “falta  de credibilidad del alcalde, que después de once años como regidor y tras innumerables promesas incumplidas, demostró que lo único que le preocupa es mantener el bastón de mando”.

Para la edil de la oposición es “inaceptable” que después de que el ejecutivo socialista anunciase en abril que los trabajos de redacción se habían acabado, y tras convocar dos reuniones con el equipo redactor, “siga sin entregar la documentación necesaria” para poder estudiar detenidamente el documento que regirá el urbanismo del municipio durante las próximas décadas. “Lo lógico, una vez culminada la redacción del documento, será tratar de agilizar su aprobación para abrir el plazo de exposición pública y para que los vecinos puedan conocer el contenido y presentar las alegaciones que consideren oportunas”, apuntó Granja.

Para la portavoz de la principal formación de la Corporación, la cuestión se encuentran en que el PXOM “no convence ni a sus propios autores” por lo que quieren “guardarlo en un cajón”.

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