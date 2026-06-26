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Vilagarcía

El gerente del Sergas visita el Hospital do Salnés

Mantuvo una reunión con los responsables del área y los jefes de servicio

Olalla Bouza
26/06/2026 16:38
Un momento de la visita
Un momento de la visita
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El gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León, visitó el Hospital do Salnçes para conocer de primera mano el funcionamiento del centro y planificar las futuras necesidades asistenciales.

Fue recibido por le gerente del área sanitaria, José Flores; por la directora del distrito, Nuria Iglesias y por la de Enfermería, Concepción Abellás. La visita forma parte de la ronda de contactos y, durante la reunión de trabajo, se abordaron diversas metas en el ámbito organizativo, estructural y tecnológico.

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