El gerente del Sergas visita el Hospital do Salnés

Un momento de la visita Cedida

El gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León, visitó el Hospital do Salnçes para conocer de primera mano el funcionamiento del centro y planificar las futuras necesidades asistenciales.

Fue recibido por le gerente del área sanitaria, José Flores; por la directora del distrito, Nuria Iglesias y por la de Enfermería, Concepción Abellás. La visita forma parte de la ronda de contactos y, durante la reunión de trabajo, se abordaron diversas metas en el ámbito organizativo, estructural y tecnológico.