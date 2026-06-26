El Concello asegura que están con la “posta a punto” de las bicicletas del servicio VaiBike

La estación de la playa Mónica Ferreirós

La concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, aseguró en el último pleno que se está trabajando en la “posta a punto” de las bicicletas del servicio de préstamo VaiBike. Lo hizo respondiendo a preguntas de la oposición que, ya en varias ocasiones, trasladaron a la administración local las quejas que hay por el mal estado de los vehículos y el funcionamiento a la hora de tomarlos en alquiler. Cierto es que gran parte de las bicicletas que pueden encontrarse a día de hoy en las estaciones habilitadas en diferentes puntos de la ciudad están o bien oxidadas, con los frenos en mal estado o incluso con las ruedas totalmente inoperativas.

Al mal estado de los vehículos se une también el funcionamiento de la estaciones –muy irregular–así como el de la aplicación que indica cuántas bicicletas hay en cada punto y si hay disponibilidad. Esta no siempre funciona.

Cabe recordar que – fiel a su modelo de ciudad– la intención del ejecutivo socialista es extender el servicio del VaiBike también a las zonas del rural para facilitar así la conexión con el centro urbano. Además –y con cargo a fondos europeos– también se prevé la dotación de bicicletas eléctricas.

El servicio de préstamo fue recuperado por el equipo de Varela después de años inoperativo. Empezó con una promoción gratuita para animar a vecinos y visitantes a utilizar la red y aprovechar así las ciclovías que se construyeron en diferentes puntos de la ciudad. Las altas fueron masivas, pero el mal estado de los vehículos y los fallos del sistema hicieron que los usuarios fuesen a menos.