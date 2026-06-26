El Clasclás cierra este sábado su edición de 2026 con el ‘Concierto del Eclipse” de la Sinfónica

La Sinfónica inauguró el festival y lo cerrará Gonzalo Salgado

Vilagarcía despide este sábado la novena edición de su Festival Clasclás y lo hace – como ya había anunciado en su presentación– con un guiño importante al eclipse del próximo 12 de agosto. A las nueve de la tarde en el Auditorio Municipal la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretará, de hecho, el ‘Concierto del Eclipse’, una propuesta que une música, ciencia y tecnología.

La actuación forma parte de una colaboración con el CSIC y el proyecto astronómico KV 265 y toma como inspiración el episodio astronómico, buscando acercar la ciencia a la ciudadanía mediante el lenguaje universal de la música y las artes visuales.

El programa ha sido concebido, según la organización, como un “viaje musical por el universo”. El repertorio se abre con ‘Así habló Zaratustra’, de Richard Strauss, una pieza convertida en un icono de la exploración espacial gracias a su utilización en el cine. A continuación sonará ‘A la busca del más allá’, una de las composiciones sinfónicas más singulares de Joaquín Rodrigo. La obra fue dedicada a los astronautas de la NASA.

Le seguirá ‘Allegro con fuoco’ de Dvorák; ‘Claro de luna’ de Claude Debussy y ‘Solaris’ del canadiense John Estacio. El programa se cerrará con el ‘Bolero’ de Ravel, en el arreglo orquestal de Salvatore Di Vittorio. La interpretación de todas las obras estará acompañada por una producción audiovisual con imágenes, obtenidas en distintos enclaves de Galicia, Asturias y Castilla y León y que muestran fenómenos celestes y paisajes nocturnos captados en 2025.