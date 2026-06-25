Varela sobre el PXOM: “Traereino a pleno cando teña a garantía de que vai ser aprobado”

El Pleno arrancó con un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela Mónica Ferreirós

Un minuto de silencio de toda la Corporación por las víctimas del terremoto de Venezuela arrancó un pleno en el que, una vez más, el debate giró en torno al Plan Xeral de Ordenación Municipal. Fue una sesión corta, de esas poco comunes en el hemiciclo de Ravella, acostumbrado a debates largos y a numerosos puntos en el orden del día. En esta ocasión, no fue así. Una moción del Partido Popular exigiendo que la aprobación inicial del PXOM se lleve a Pleno en el plazo de un mes desató la caja de los truenos. Una caja en la que hubo cruce de reproches y un “y tú más” entre el gobierno de Alberto Varela y las filas del principal partido de la oposición. “Vostede, señora Granja, cando era edila de Urbanismo durante os catro anos de goberno do señor Fole non fixo absolutamente nada nin moveu nin un só papel para aprobar o PXOM. Agora pídenos que o fagamos todo nun mes”, manifestó el primer edil.

Y es que la portavoz conservadora, Ana Granja, justificó la moción echando mano de hemeroteca. Sacó a la palestra varias declaraciones realizadas por el alcalde años atrás en las que se comprometía a aprobar el PXOM “en este mandato”. Algo que, de momento, no se ha producido. La popular aseguró que, debido a que el plan en vigor data del año 2000, “no está adaptado a la realidad de la ciudad y eso hace que se frenen proyectos de vivienda y empresariales”. En este punto recalcó que “hay empresarios pendientes para poder asentarse en nuestra ciudad y poder crecer y el gobierno lleva desde el año 2015 prometiendo una actualización que nunca llega. La última vez dijeron que antes del verano. El verano ya llegó y nada”.

Alberto Varela no ofreció nuevas fechas para la presentación inicial de un plan sobre el que la oposición carece todavía de toda la documentación. De hecho fue este un punto sobre el que todas las formaciones – sin excepción– se mostraron críticas. El más tibio, el BNG, que se sumó a las quejas de PP y EU sobre el acceso a la información necesaria, pero que defendió que el Plan Xeral es un documento importante que “require dunha análise rigorosa que é imposible facer nin nun mes, nin en dous, nin en tres”. De hecho su portavoz, Xabier Rodríguez, fue más allá alegando que “un prazo de dous meses é un despropósito e unha falta de coherencia”.

Sin embargo, tanto desde el PP como desde Esquerda Unida, entienden que los plazos no son ahora, sino que en tres mandatos el ejecutivo socialista tuvo tiempo de sobra para poner este documento ya para su debate. “Din que o Partido Popular nos catro anos que estivo no goberno non fixo nada. Pois vostedes, a verdade, tampouco. Estalle quedando a vostede, señor Varela, cara de señor Fole. Levan moitos anos aquí e parece que cando entran no goberno fan o mesmo, obviar á oposición. Só teñen contacto con quen lles permite sacar cousas adiante”, señaló el izquierdista Juan Fajardo.

Lo que sí anunció el alcalde es que el documento urbanístico más importante a nivel local se llevará a pleno cuando el ejecutivo socialista –en minoría, a pesar de los acuerdos puntuales con los dos ediles del BNG– “conte cos apoios para que se aprobe”. De hecho aseguró que “non imos traer o PXOM a debate para que todos voten en contra. Nós temos unha obriga, que é a de desbloquear este documento e imos traballar para conseguilo”.

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El regidor quiso advertir que el Plan cuenta ya con todos los informes sectoriales precisos – salvo uno de Carreteras– algo que “non fixo o PP” y que, además, ya se están dando los pasos para que el documento que finalmente se apruebe esté lo más consensuado posible.

Las palabras del regidor fueron tomadas con suspicacia en las filas conservadoras. “Ya no podemos creer en su palabra”, apuntó Ana Granja. Por su parte en el banquillo de la izquierda Juan Fajardo aseguró que “están tentando gañar tempo porque todos sabemos que ningún goberno vai aprobar un PXOM en ano electoral, porque sabe que iso implica perder as eleccións”.

Contra la violencia machista

Además de sacar adelante el expediente de contratación para el contrato de la limpieza, recogida de papel y desinfección de edificios el pleno debatió por vía de urgencia una moción de Esquerda Unida en la que se pedía una campaña específica contra las violencias machistas dirigidas a la población masculina. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, alabó el trabajo que se está realizando desde el área de Igualdad municipal, pero propuso añadir una campaña más para llegar “aos homes, para que sepamos parar cousas que son violencia claras contras as mulleres, por exemplo comentarios que se fan en grupos de wasap ou quedadas que non poden consentirse”. En esa misma moción se proponía el reparto de kits para detectar drogas en bebidas y evitar casos de sumisión química.

La moción salió adelante con los votos favorables de todos los partidos de la izquierda y con la abstención del PP. Una posición de los conservadores nada exenta de polémica, dado que condicionaban su voto positivo a que la campaña fuese para “el colectivo” y no solo para los hombres. Algo que Fajardo rechazó.

El tema, como ya ocurrió en ocasiones anteriores, calentó el debate plenario al recibir el PP acusaciones de que son un partido que “pacta coa ultradereita, que nega de forma sistemática a violencia contra as mulleres”, recriminó la portavoz municipal, Tania García. La conservadora Elena Suárez zanjó que “todos en este grupo estamos en contra de la violencia machista”.