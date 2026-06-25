Revenidas se suma a la ciencia con un programa pionero en Galicia

Imagen de una actuación en Revenidas, en Vilaxoán

Revenidas se suma este año a la ciencia. El festival contará con un espacio propio que acogerá charlas y talleres impartidos por alguna de las figuras más relevantes de la divulgación científica a nivel gallego y estatal. En el proyecto, titulado ‘Ondas e partículas’, estarán nombres como Eduardo Sáenz de Cabezón, Verónica Bolón, Paula Desiré, Jose Edelstein o Adrián García.

El proyecto está promovido por el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), centro mixto de la Universidade de Santiago y la Xunta de Galicia, con el apoyo de la Fundación de Ciencia e Sociedade del CERN (Organización Europea para a Investigación Nuclear) y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

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La propuesta es pionera en Galicia. De hecho Revenidas es la única parada del año en la península ibérica de este CERN Festival Programme. El director del festival vilaxoanés, Xoán Quintáns, declara que "é un orgullo para o Revenidas colaborar cunha institución de prestixio internacional do CERM e converterse no primeiro festival de Galicia en participar nesta iniciativa". Añade que "sempre defendemos a importancia do investimento en ciencia, investigación e coñecemento como bases fundamentais para construír unha sociedade mellor e igualitaria".

El Festival Revenidas se celebra en Vilaxoán del 10 al 13 de septiembre.