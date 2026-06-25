Ravella concede licencia para construir 58 viviendas nuevas en Ramón Cabanillas

Edificio en proceso de construcción en Vilagarcía de Arousa Gonzalo Salgado

La Xerencia de Urbanismo del Concello de Vilagarcía acaba de dar licencia para la construcción de un nuevo edificio en la calle Ramón Cabanillas. Un inmueble que, según el proyecto, albergará un total de 58 viviendas. Esta nueva iniciativa de construcción privada evidencia el interés que las promotoras tienen por la capital arousana y el resurgir de la industria de la construcción, que no ha hecho más que crecer en los últimos años. Desde la administración local hablan específicamente de que la ciudad resulta atractiva como lugar para establecer residencia.

Lo cierto es que, en lo que va de año, la construcción ha ido incrementándose de forma exponencial en Vilagarcía. A mayores de esta promoción en Ramón Cabanillas – que es la calle que sube desde Rodrigo de Mendoza hasta el instituto Castro Alobre– el Concello ya concedió en lo que va de año licencia para edificar otros cuatro bloques de viviendas colectivas. Fueron, en concreto, en la calle Santa Lucía (26 pisos), en la Avenida de Vilanova (5), en Rosalía de Castro (47), en la calle Luisa Vila Janer (3) y en el solar de Marxión (12). Este último es el que el Concello puso a disposición de la Consellería de Vivenda para la construcción de vivienda pública.

Así pues, solo en lo que llevamos de año 2026, la oferta del municipio en vivienda se ve incrementada con 151 pisos de nueva construcción.

Ravella explica que este dinamismo –que evidencia también la bonanza económica general– ya se venía advirtiendo en el año 2025. De hecho solo en el pasado mes de diciembre se concedieron licencias para vivienda colectiva en las calles Blanco Amor (para 39 pisos), en Francisco Porto (para 6), en Ramón Martínez (para 5) y en la zona de O Piñeiriño (para 27).

Iniciativa pública

Cabe recordar que la capital arousana no solo es el lugar elegido para la vivienda de promoción privada, sino que la propia Xunta de Galicia tiene en marcha un proyecto para la ejecución de 350 hogares más de iniciativa pública. Será en la zona de As Carolinas y, en estos momentos, el proyecto para desarrollarlas está siendo redactado. Una vez que esta fase esté lista habrá que sacar a licitación su construcción y, ya más tarde, realizar los trámites para poder adjudicarlas.

El Concello entiende que tanto a través de la iniciativa privada como de la pública el parque de vivienda en la ciudad se incrementará de forma sustancial. Asimismo cree que la oferta contribuye a que pueda producirse una bajada de precios a la hora de acceder a una vivienda. Es este, cabe recordar, uno de los principales problemas que existen a día de hoy en la localidad, en donde es prácticamente imposible comprar o alquilar.