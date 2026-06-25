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Diario de Arousa

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Vilagarcía

La lluvia provoca un tímido inicio de las rebajas, con descuentos de hasta el 70%

La afluencia de la clientela fue escasa durante la mañana, pero mejoró por la tarde cuando ya salió el sol

Fátima Frieiro
25/06/2026 19:57
El tiempo lastró un poco las ventas en la primera jornada
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Gonzalo Salgado
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Las fuertes lluvias y las tormentas que se vivieron en la capital arousana de mañana afectaron, y mucho, a la afluencia a las rebajas de verano. Las grandes cadenas arrancaron la campaña estival con descuentos y, con ellas, arrastraron a buena parte del comercio local. Así pues en los principales escaparates se anunciaban rebajas en el precio de hasta un 70% y las bolsas de los diferentes establecimientos comerciales eran un complemento constante entre quienes paseaban por las calles peatonales. Una vez más, y como es habitual en este tiempo de descuentos, la moda de textil y calzado es la que se lleva la palma a la hora de hacer más ventas.

De forma tradicional las rebajas de verano se iniciaban el primer día del mes de julio. Sin embargo, y desde hace ya varias temporadas, cada vez se adelantan más hacia los últimos días de junio. Son la grandes cadenas las que marcan el ritmo y los pequeños comercios – como bien decía hace unos días la presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán– los que se ven en cierto modo obligados a seguir esas fechas en el calendario.

La asociación de comerciantes locales siempre apunta a que los descuentos de temporada estival deberían ser en el mes de septiembre, dado que el verano acaba de empezar y que el margen de beneficio de los negocios más pequeños no es muy elevado.

La compra online, cada vez más potente, también hizo que hubiese menos colas.

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