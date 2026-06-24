Vilagarcía probará el viernes la potencia de las sirenas de alarma de O Con

Vista aérea del embalse de Castroagudín Mónica Ferreirós

Las sirenas de alarma por riesgo de inundación del embalse de O Con volverán a sonar mañana viernes, a primera hora de la tarde, para probar el sistema de seguridad ante posibles riesgos de riadas.

La alertas se harán audibles a las cuatro de la tarde, en todo el municipio, en el marco de los simulacros previstos en los planes de emergencias puestos en marcha por el ente público Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Coincidiendo con el ensayo, el personal del Servizo Municipal de Emerxencias se movilizará por distintas zonas del territorio municipal, para comprobar el nivel de audición de las sirenas, a efectos de garantizar su eficacia o, en su caso, de advertir de la necesidad de adoptar las pertinentes medidas correctoras.

Otro de los objetivos de estos simulacros periódicos es el de familiarizar a la población con el sonido de las sirenas, de tal forma que puedan relacionarlas con el riesgo de inundación y, por lo tanto, con la necesidad de evacuar el lugar hacia las zonas seguras establecidas en el plan de emergencias.