Cartel informativo en O Preguntoiro Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía cierra al baño la playa de O Preguntoiro por contaminación de e-coli. El cartel informativo se puede ver en el chiringuito del arenal y lleva allí desde ayer.

En todo caso desde el ejecutivo socialista reclaman a la Xunta de Galicia establecer un sistema instantáneo de alerta para advertir a las administraciones locales los episodios de contaminación en playas, de tal forma que las medidas preventivas se adopten "cando realmente son necesarias", señalan fuentes municipales.

En este caso, la analítica que detectó niveles de e-coli superiores a los permitidos se realizó el 16 de junio, pero los resultados no llegaron a Ravella hasta ayer martes a última hora de la mañana, comunicados por la Consellería de Sanidade. Además, por el momento tampoco se conocen los resultados de la contraanálisis que tendría que haberse realizado a finales de la semana pasada o principios de esta.

Población expuesta

"Esta lentitude no proceso deixa exposta á poboación cando realmente se necesitan tomar medidas de precaución, e pecha as praias días despois cando, como xa se demostrou en anteriores ocasións, as augas xa están totalmente recuperadas", señalan desde Ravella.

Para el Concello, esta situación demuestra que se trata de un "procedemento ineficaz, que debe mellorarse", por lo que piden que, como se hace en otro tipo de emergencias, se envíen alertas instantáneas a los alcaldes y/o autoridades competentes, mediante sms, advirtiendo de la situación, para que las medidas preventivas tengan los efectos deseados.