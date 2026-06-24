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Vilagarcía

Vilagarcía autoriza seis kioscos y servicios en sus arenales

La mayoría de los chiringuitos son en A Concha-Compostela y hay una caseta de helados en Bamio

Fátima Frieiro
24/06/2026 19:38
Bañistas en A Compostela
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Un total de seis servicios de temporada –desde kioscos a carritos de helado y hamacas– podrán verse este año en los arenales de Vilagarcía. El Concello y el Servizo do Litoral acaban de autorizar las actividades, que fundamentalmente se concentran en la playa de A Concha-Compostela. De hecho en el principal arenal urbano están cinco de los seis negocios autorizados. En ella habrá dos kioscos-terraza de venta de comida y bebida, dos casetas de helados y un puesto de alquiler de pedaletas, hamacas y sombrillas. En la playa de O Campanario –en Bamio– se ha dado permiso para una caseta de helados. Por su parte As Saíñas – el arenal de Vilaxoán que estaba en el plan de expotación–no tendrá ningún servicio, puesto que nadie lo solicitó. A mayores el Servizo do Litoral aprobó la instalación de otras tres concesiones ya otorgadas en años pasados y que están aún en vigor.

Cabe recordar que también se abre esta temporada el kiosco-bar del parque de A Compostela – de titularidad municipal– y que funciona en régimen de concesión directa con el Concello. Desde la administración local entienden que este tipo de negocios contribuyen a la dinamización de la zona. Así las playas se convierten en un lugar para el esparcimiento y el ocio durante todo el día e incluso de noche.

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