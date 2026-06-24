Ravella aprueba las bases para las ayudas al Plan Madruga, con una partida de 10.000 euros

Imagen de una actividad con niños en Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía acaba de aprobar una nueva convocatoria de ayudas municipales para financiar el Plan Madruga en los centros educativos de la localidad. La partida destinada a financiar esta iniciativa que capitanean las ANPA es de 10.000 euros. Desde la administración local señalan que esto implica que, en solo dos años, el incremento ha sido de un 66%.

Con las bases ya aprobadas las subvenciones podrán solicitarse durante el plazo de 15 días tras su publicación en el Boletín Oficial da Provincia. El trámite deberá realizarse a través de la sede electrónica del Concello (sede.vilagarcia.gal). Al igual que en convocatorias pasadas lo que se financia es el curso que acaba de terminar y que va desde el 15 de septiembre de 2025 hasta el 30 de junio de este mismo año.

Con este sistema – dicen desde el Concello– se simplifica el procedimiento. Podrán concurrir a las ayudas las ANPA de los centros de educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos y que tuvieron servicio de Plan Madruga en el curso que acaba de terminar. La cuantía de la ayuda es de 100 euros por mes de prestación.