O Hórreo solicitará al Gobierno que la almeja japónica se considere de producción gallega

Imagen de almeja japónica

La almeja japónica, tan habitual en las playas de la Ría de Arousa y una de las más resistentes a las inclemencias meteorológicas y a la acción de los depredadores, podría dejar pronto de ser considera ‘especie invasora’. El Parlamento de Galicia acaba de aprobar por unanimidad trasladar al Gobierno central que se reconozca a este molusco como especie de producción natural de las rías gallegas.

La diputada popular, Nazareth Cendán, declaró que si se da este paso “non só se blindará xuridicamente a actividade dun sector tradicional para Galicia, senón que garantirá a sustentabilidade socioeconómica e ambiental do noso litoral de cara ás vindeiras décadas”. Entienden además que reconocer a la japónica como especie natural en Galicia es “un acto de coherencia científica, xustiza económica e realismo normativo ante unha presenza consolidada desde hai case medio século”.

Los datos muestran que este molusco representa entre el 60% y el 80% de las almejas capturadas, así como una parte importante de los ingresos de las mariscadoras. Creen que está más que demostrado que la almeja japónica no actúa como una especie invasora, sino que es ya un elemento más de la diversidad que hay en las rías.