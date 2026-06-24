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Vilagarcía

La Serenísima Orde de Lagariño elige a la vilagarciana Yolanda Bóveda como presidenta

El vicepresidente es Ignacio Crespo Romo, propietario y director de la Quinta de San Amaro

Fátima Frieiro
24/06/2026 20:38
Nombramiento de Yolanda Bóveda como Dama de Honor de la Cofradía Gastronómica Luso-Galaica  
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La vilagarciana Yolanda Bóveda es la nueva presidenta de la Confraría dos Viños de Rías Baixas- Serenísima Orde de Lagariño. Los socios de esta entidad nacida en el año 2010 celebraron una reunión para renovar la Junta Directiva.

Yolanda Bóveda forma parte de diversas cofradías gastronómicas y culturales ostentando, entre otros reconocimientos, el nombramiento de Embajadora del Orden de la Cigala de Marín, Dama de Honor de la Cofradía Gastronómica Luso-Galaica y Dama de Honor de la Orden del Camino de Santiago.

El vicepresidente electo es Ignacio Crespo Romo, propietario y director de la bodega Quinta de San Amaro, en Meaño. Un referente en el turismo enológico en Galicia.

El secretario es Leoncio Barreiro Muñiz y el tesorero Adolfo Picans Picans. Los tres puestos de vocal serán ocupados por Santiago Roma Martínez, Parisina González Daporta y Manuel Romay Martínez.

Desde la Junta Directiva señalan que su idea es la de dar continuidad al proyecto que ya está en marcha, incorporando nuevas ideas e iniciativas que sirvan para dar más visibilidad al colectivo. De hecho también buscan fomentar la colaboración directa entre los cofrades y seguir creciendo.

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