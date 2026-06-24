La asociación de Vilaxoán pide un camino accesible en las obras de Bouza de Abaixo

Obras en A Bouza Cedida

La Asociación de Veciños de Vilaxoán reclama medidas para que las obras de Bouza de Abaixo no acaben por aislar algunas viviendas, ya que se están desarrollando muy cerca de las puertas.

Explica el presidente, Cándido Meixide, que la medida afecta sobre todo a gente mayor o con problemas de movilidad, así como a una posible intervención del 061 que requiera, por ejemplo, el uso de camillas.

“Pedimos que tan sequera se faga un sendeiro pisado e seguro para evitar accidentes e facilitar asistencia a servizos de Urxencia”, explica el portavoz vecinal, que ya se puso en contacto con el concejal de Obras, José María González, para trasladarle este problema. Las actuaciones tienen como objetivo mejorar el saneamiento.