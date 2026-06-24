Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La asociación de Vilaxoán pide un camino accesible en las obras de Bouza de Abaixo

El presidente, Cándido Meixide, advierte de que algunas viviendas quedan "ailladas"

Olalla Bouza
24/06/2026 17:02
Obras en A Bouza
Obras en A Bouza
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación de Veciños de Vilaxoán reclama medidas para que las obras de Bouza de Abaixo no acaben por aislar algunas viviendas, ya que se están desarrollando muy cerca de las puertas.

Explica el presidente, Cándido Meixide, que la medida afecta sobre todo a gente mayor o con problemas de movilidad, así como a una posible intervención del 061 que requiera, por ejemplo, el uso de camillas.

“Pedimos que tan sequera se faga un sendeiro pisado e seguro para evitar accidentes e facilitar asistencia a servizos de Urxencia”, explica el portavoz vecinal, que ya se puso en contacto con el concejal de Obras, José María González, para trasladarle este problema. Las actuaciones tienen como objetivo mejorar el saneamiento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620