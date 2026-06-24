El BNG pide a la Xunta que paralice el proyecto de la planta de betún en el Puerto de Vilagarcía

Montse Prado en un acto en O Salnés Gonzalo Salgado

El grupo parlamentario del BNG reclamó al gobierno de la Xunta que paralice la planta de betún en el Puerto de Galicia y que “desista da estela que deixou o proxecto de Altri”, según la diputada de O Salnés, Montse Prado.

La nacionalista emplaza al gobierno gallego a que “deixe de poñerlle a alfombravermella” a la promotora, que considera que pone “en risco grave e inasumible” la pesca, el marisqueo y la miticultura en la Ría de Arousa. “Se estaban todas as alarmas encendidas, vemos como o PP non escoita todas as voces que consideran que ese proxecto é unha ameaza”, dice Prado.

El BNG considera que el estudio de alternativas de localización es “enganoso”, ya que obvia ubicaciones en Galicia y que trata de eludir la evaluación de impacto ambiental ordinaria