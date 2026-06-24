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Vilagarcía

El BNG pide a la Xunta que paralice el proyecto de la planta de betún en el Puerto de Vilagarcía

Montse Prado acusa a la promotora de obviar otras ubicaciones alternativas en Galicia

Olalla Bouza
24/06/2026 17:15
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Montse Prado en un acto en O Salnés
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El grupo parlamentario del BNG reclamó al gobierno de la Xunta que paralice la planta de betún en el Puerto de Galicia y que “desista da estela que deixou o proxecto de Altri”, según la diputada de O Salnés, Montse Prado.

La nacionalista emplaza al gobierno gallego a que “deixe de poñerlle a alfombravermella” a la promotora, que considera que pone “en risco grave e inasumible” la pesca, el marisqueo y la miticultura en la Ría de Arousa. “Se estaban todas as alarmas encendidas, vemos como o PP non escoita todas as voces que consideran que ese proxecto é unha ameaza”, dice Prado.

El BNG considera que el estudio de alternativas de localización es “enganoso”, ya que obvia ubicaciones en Galicia y que trata de eludir  la evaluación de impacto ambiental ordinaria

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