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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Conduce su coche por el carril  bici de Doutor Tourón y da positivo en alcohol

La Policía Local de Vilagarcía denunció a cuatro conductores en una noche de San Xoán bastante tranquila

Olalla Bouza
24/06/2026 11:54
Vistas de Doutor Tourón
Imagen de archivo de Doutor Tourón durante unas obras de asfaltado
Gonzalo Salgado
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La noche de San Xoán fue tranquila en Vilagarcía, con pocas incidencias más allá de las relacionadas con la seguridad vial.

La Policía Local denunció a cuatro conductores por alcoholemias positivas. Una de ellas, arrojó una tasa penal. Fue a las 7:30 horas y los agentes le dieron el alto cuando circulaba, con su coche, por el carril bici de Doutor Tourón. Tras realizar la preceptiva prueba, dio un resultado de 1,04 y 1,02 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que tendrá que someterse a un juicio rápido.

La Policía Local estuvo durante la noche realizando controles de alcohol y drogas al volante, pero también sobre las hogueras, denunciando a un vecino por realizar una cachada sin tener el título o la autorización.

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