Vilagarcía
Conduce su coche por el carril bici de Doutor Tourón y da positivo en alcohol
La Policía Local de Vilagarcía denunció a cuatro conductores en una noche de San Xoán bastante tranquila
La noche de San Xoán fue tranquila en Vilagarcía, con pocas incidencias más allá de las relacionadas con la seguridad vial.
La Policía Local denunció a cuatro conductores por alcoholemias positivas. Una de ellas, arrojó una tasa penal. Fue a las 7:30 horas y los agentes le dieron el alto cuando circulaba, con su coche, por el carril bici de Doutor Tourón. Tras realizar la preceptiva prueba, dio un resultado de 1,04 y 1,02 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que tendrá que someterse a un juicio rápido.
La Policía Local estuvo durante la noche realizando controles de alcohol y drogas al volante, pero también sobre las hogueras, denunciando a un vecino por realizar una cachada sin tener el título o la autorización.