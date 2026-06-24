Alumnos y profesores de la Academia de Seguridade visitan Vilagarcía mientras hacen el Camino

Visita alumnos Agasp Cedida

Profesores y alumnos de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) visitaron Vilagarcía esta mañana mientras realizaban el Camino de Santiago. Fueron recibidos por la teniente de alcalde y edil de Seguridade, Tania García, así como por el jefe de la Policía Local, Ángel Varela.

Además, sellaron la Compostelana. Entre los participantes se encuentran dos futuros policías en Vilagarcía.