Un bingo drag, tardeo, película de Goya y un colorista espectáculo para celebrar el Orgullo en Vilagarcía

Bandera LGTBIQ+ en Ravella Concello

Vilagarcía celebra con Orgullo LGTBIQ+ la diversidad y el amor en libertad y sin prejuicios. Lo hace con una amplia programación en la que no falta el cine, la música pero, sobre todo, la diversión y el colorido frente a los que apuestan por un mundo en blanco y negro.

El Concello y la asociación feminista O Soño de Lilith organizan actividades para este fin de semana. Comenzarán ya el viernes, con la proyección de la premiada película 'Maspalomas', de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, con la que José Ramón Soroiz logró el Goya, el Feroz, el Forqué y la Concha de Oro de San Sebastián como mejor actor. Será a partir de las 20:30 horas, en colaboración con el Cineclube Ádega, y la entrada al Salón García es libre y gratuita

Ya el sábado, de 12:30 a 14 horas, la compañía Nelson Quinteiro, llenará de alegría las calles con el espectáculo 'A Xente da Vila', en el que interpretarán temas icónicos del movimiento LGTBIQ+ al ritmo de instrumentos tradicionales.

Seguirá la música y la diversión durante la jornada del sábado, de la mano de O Soño de Lilith, con un Tardeo Orgulloso en Méndez Núñez, en una actividad en cuya organización colaboran también el DIruno y el Saigón, así como el Concello. Habrá un novedoso bingo drag a cargo de ketty Pin y sesión dj con Anahí, desde las 19 horas hasta las 2 horas de la madrugada.

Además, la bandera luce ya en el balcón de la Casa Consistorial de Ravella.