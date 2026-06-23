O IES Castro Alobre introduce a lingua galega nos menús da hostalaría
O alumnado do centro repartirá tres mil manteis ilustrados
Alumnado e profesorado do IES Castro Alobre comezaron esta mañá a repartir os manteis de papel cos que inundarán os locais da hostalaría do municipio a través da súa campaña de promoción da linga "O galego, o mellor menú". A iniciativa, que desenvolve dende hai once anos o equipo de Dinamización do centro en colaboración co Servizo de Normalización Lingüística do Concello, presentouse esta mañá nun acto que contou coa presenza da concelleira de Cultura, Sonia Outón, docentes e estudantes.
Os 3.000 manteis individuais a repartir están ilustrados cos debuxos gañadores do concurso convocado polo centro con esta finalidade. As imaxes, cos seus respectivos lemas, son obra de Irene Cortés Maceiras, Alba Baños Bouzas e Xiana Serantes Núñez, todas alumnas de 2º de Bacharelato, e de Izel Díaz Seijo, de 1º de Bacharelato. Ademais, o cartel anunciador da campaña é obra de Iago Nogueira Novoa, de 2º da ESO.
A concelleira comentou a importancia de que iniciativas como esta, que promoven o uso do galego, se manteñan de forma permanente no tempo, e agradeceu "o bo traballo que realiza o Castro Alobre neste sentido". Ademais, destacou que a iniciativa se traslade á sociedade a través de sectores como a hostalaría ou o comercio, "onde está a xente", e tamén que ao aspecto dinamizador da lingua se sumen a outros como "a creatividade e o arte que cada ano amosa o alumnado para ilustrar o material".
Pola súa banda, a responsable do centro agradeceu a colaboración da concellería e explicou que "esta actuación pon en valor ao instituto ao permitirlle abrirse á comunidade e interactuar con ela".