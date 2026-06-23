Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

O IES Castro Alobre introduce a lingua galega nos menús da hostalaría

O alumnado do centro repartirá tres mil manteis ilustrados

Olalla Bouza
23/06/2026 17:48
Presentación no exterior do centro
Presentación no exterior do centro
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Alumnado e profesorado do IES Castro Alobre comezaron esta mañá a repartir os manteis de papel cos que inundarán os locais da hostalaría do municipio a través da súa campaña de promoción da linga "O galego, o mellor menú". A iniciativa, que desenvolve dende hai once anos o equipo de Dinamización do centro en colaboración co Servizo de Normalización Lingüística do Concello, presentouse esta mañá nun acto que contou coa presenza da concelleira de Cultura, Sonia Outón, docentes e estudantes.

Os 3.000 manteis individuais a repartir están ilustrados cos debuxos gañadores do concurso convocado polo centro con esta finalidade. As imaxes, cos seus respectivos lemas, son obra de Irene Cortés Maceiras, Alba Baños Bouzas e Xiana Serantes Núñez, todas alumnas de 2º de Bacharelato, e de Izel Díaz Seijo, de 1º de Bacharelato. Ademais, o cartel anunciador da campaña é obra de Iago Nogueira Novoa, de 2º da ESO.

A concelleira comentou a importancia de que iniciativas como esta, que promoven o uso do galego, se manteñan de forma permanente no tempo, e agradeceu "o bo traballo que realiza o Castro Alobre neste sentido". Ademais, destacou que a iniciativa se traslade á sociedade a través de sectores como a hostalaría ou o comercio, "onde está a xente", e tamén que ao aspecto dinamizador da lingua se sumen a outros como "a creatividade e o arte que cada ano amosa o alumnado para ilustrar o material".

Pola súa banda, a responsable do centro agradeceu a colaboración da concellería e explicou que "esta actuación pon en valor ao instituto ao permitirlle abrirse á comunidade e interactuar con ela".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620