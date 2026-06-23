La música clásica llega a los entornos monumentales de Vista Alegre y el Pazo da Golpelleira

Uno de los conciertos de estos días Concello

El Festival Clasclás agrega mañana al atractivo de escuchar música clásico hacerlo en un entorno histórico, patrimonial y monumental. En concreto, en dos. Se trata del conjunto histórico de Vista Alegre y del Pazo da Golpelleira, que acogerán dos conciertos.

El primero será a las 12 horas en la iglesia de Vista Alegre, dentro del ciclo matinée, con el programa ‘La claridad del Clasicimos’, una propuesta que reunirá el Quartettsatz D.703 de Franz Schubert, las ‘Danzas para cuarteto de cuerda’, de Seth Grosshandler y el célebre ‘Quinteto para clarinete y cuerda’, de Mózart En ambos casos, se trata de conciertos de The Terra String Quartet, de EEUU, en colaboración con Oskar Espina Ruiz.

La programación continuará a las 21 horas en el Pazo da Golpelleira, con ‘El atardecer de los genios’, un concierto dedicado al romanticismo alemán con obras de Brahms y Mendelssohn.

La velada continuará con un catering para los asistentes, en un entorno que es concebido como espacio de encuentro entre artistas y público, que prolongará la experiencia del concierto. The Terra String Quartet llega a Vilagarcía con una brillante trayectoria y numerosos premios.