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Vilagarcía

Esquerda Unida de Vilagarcía insta a convocar la comisión sobre la pirotecnia y lamenta el "sectarismo" de la patronal del sector

Fajardo recuerda los avances en protección ambiental, bienestar animal y salud pública y advierte de que las tradiciones no son "inmutables"

Olalla Bouza
23/06/2026 17:37
El portavoz de EU, Juan Fajardo, en una sesión plenaria
El portavoz de EU, Juan Fajardo, en una sesión plenaria
Gonzalo Salgado
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El grupo municipal de Esquerda Unida de Vilagarcía insta a convocar la comisión sobre los fuegos artificiales y lamenta el "sectarismo" de la patronal gallega de pirotecnia, ante el comunicado enviado por este sector contra el debate abierto por los cohetes.

Señala el portavoz, Juan Fajardo, que se trata de posiciones "totalmente inmobilistas" y califica de "sorprendente" que se tilde de "ideolóxica" una propuesta que "únicamente pretende abrir un espazo de diálogo para compatbilizar a celebración das festas coa protección das persoas con trastornos do espectro autista, maiores,bebés, con hipersensibilidade ao ruído, animais e medioambiente, ou simplemente ás que consideramos innecesarias este tipo de celebracións ruidosas".

EU apuesta por la prohibición, pero apunta que lo que el Pleno aprobó es la creación de una comisión de trabajo para estudiar alternativa y escuchar a todos los colectivos implicados. "Negarse incluso a participar dese debate é a mellor mostra de intolerancia cara a quen pensa diferente", apuntan desde la formación, que recuerda que las tradiciones "non son inmutables" y que también están sometidas a los avances en materia de salud pública, bienestar animal y protección medioambiental.

Por todo ello, Esquerda Unida pide la convocatoria urgente de la comisión, incorporando a todos los grupos políticos y a los colectivos implicados y que no hacerlo "sería unha demostración de covardía que non imos tolerar". Además, apela al diálogo.

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