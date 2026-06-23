El Concello destina 48.400 euros al arreglo de la pista deportiva del parque de O Piñeiriño

Parque de O Piñeiriño Gonzalo Salgado

El Concello acaba de contratar la obra de arreglo de la pista deportiva del parque de O Piñeiriño, que ejecutará Geocaprim por un presupuesto de 48.400 euros. El plazo de ejecución es de ocho semanas, a contar desde la firma del contrato.

La intervención es fruto de la demanda vecinal trasladada durante las rondas de contacto entre colectivos y el gobierno local. La actuación se centrará en el pavimento de la zona deportiva, situada al lado del parque infantil, que se encuentra muy deteriorado por roturas, grietas y desniveles que dificultan su utilización y suponen riesgo de tropiezos y caídas para las personas usuarias.

Los trabajos se realizarán de forma externa, ya que el Servizo de Medio Ambiente, encargado del mantenimiento de las instalaciones de los parques y áreas naturales, carece de maquinaria necesaria para acometerla.

Así serán los trabajos

De hecho, los trabajos a realizar consistirán en el picado del suelo de hormigón. El material extraído se triturará y se aprovechará como relleno para el nivelado de la superficie. El producto sobrante debe trasladarse a un vertedero o centro de tratamiento autorizado. Una vez alisado el terreno, se echará una capa de hormigón y se realizarán los cortes necesarios para crear juntas de dilatación que impidan el levantado del pavimento debido al efecto expansivo del calor.

El Concello recuerda otras actuaciones realizadas en O Piñeiriño en los últimos años, como la mejora de la accesibilidad en aceras, la humanización de Camilo José Cela o el ensanche de la Rúa Fontecarmoa.