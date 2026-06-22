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Vilagarcía

Vilagarcía estrena el verano con los Xoves Abertos, con actuaciones en directo en plena calle

Perfect Strangers inician el ciclo este jueves a las 21 horas en O Piñeiriño

Fátima Frieiro
22/06/2026 13:23
El ciclo de conciertos se presentó en la calle Clara Campoamor
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Vilagarcía estrena el verano con la fórmula que más le funciona: la de ambientar musicalmente las calles para dinamizar tanto al comercio como a la hostelería. El ciclo Xoves Abertos arranca precisamente esta semana y se prolongará durante todo julio promovido por Zona Aberta y en colaboración con el Concello.

En total habrá cinco actuaciones en directo que se repartirán por diferentes puntos de la ciudad. Todas serán a las 21:30 horas. La primera es este jueves de la mano de Perfect Strangers. Ellos actuarán en O Piñeiriño prolongando si cabe un poco más las celebraciones que este barrio hacen por San Xoán.

La siguiente cita está programada para el 2 de julio en la calle Méndez Núñez y protagonizada por Algo pasa con Mery. La siguiente semana, con Giulia Bianco, la parada obligatoria será en A Baldosa. El ciclo sigue con Los Bics en O Castro el día 17 y termina con The Velvet Crab el 23 en Arcebispo Xelmírez. 

Cada semana, durante los conciertos, se sortearán packs de experiencias con Corticata entre todos aquellos que tengan tickets de compra en los negocios asociados.

Apuesta por lo local

La presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, explicó que la idea con este ciclo es dar la oportunidad de darse a conocer a los grupos locales. Al mismo tiempo indican que "hemos detectado que ya en este mes de junio había mucha gente visitante, de fuera, incluso algunos que pernoctan en la ciudad. Ofrecer estos conciertos es una buena fórmula para que compren y consuman en los negocios asociados".

El inicio del ciclo coincide, además, con el arranque de la temporada de rebajas que - un año más- se adelanta unos días respecto al tradicional 1 de julio. "Dada la situación del comercio a día de hoy lo lógico es que las rebajas fuesen en septiembre. El verano acaba de empezar. Tenemos altas expectativas en que vayan bien, pero seguimos pensando que son fechas que hay que cambiar", declara la presidenta del colectivo.

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