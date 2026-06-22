Vilagarcía autoriza 345 hogueras para celebrar la noche de San Xoán

Jóvenes disfrutando de la noche de San Xoán Gonzalo Salgado

Vilagarcía iluminará su noche de San Xoán con un total de 345 hogueras. Son las autorizadas por el Concello de Vilagarcía para que la ciudadanía pueda disfrutar de esta fiesta tan tradicional y mágica. A mayores la administración local concedió permiso a nueve establecimientos hosteleros para realizar parrilladas en espacios públicos. Son - en total- 15 solicitudes más que hace un año.

Desde Ravella recuerdan que quienes han obtenido la autorización deberán cumplir las normas de seguridad recogidas en el bando informativo publicado y que puede consultarse en www.vilagarcia.gal

Todas las parroquias de la localidad encenderán al menos una hoguera. En las playas todos los permisos fueron para A Concha-Compostela. En fiestas colectivas destacan la del barrio de O Piñeiriño y la de la asociación O Souto de Rubiáns, así como la del grupo San Roque, en As Carolinas.

En San Pedro

El Concello también ha tramitado permisos para las hogueras de San Pedro, aunque estas serán menos que las de San Xoán. Cabe recordar que la Policía Local y los efectivos municipales de Emerxencias revisarán las cachadas para comprobar si cumplen los requisitos de seguridad.