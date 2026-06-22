Vilagarcía
Identifican a los presuntos autores de un robo en un supermercado
La encargada del establecimiento los siguió y la Policía los interceptó en el Centenario
La Policía localizó e identificó a los presuntos autores de un hurto en un supermercado. Se trata de tres personas que fueron interceptados en el Parque del Centenario.
Los hechos ocurrieron esta tarde. La encargada del establecimiento siguió a los presuntos autores y dio una descripción muy precisa de su aspecto, así como de la dirección que tomaran. una patrulla de la Policía Local los interceptó. En el dispositivo colaboró la Policía Nacional.
La denuncia parte del establecimiento, que ahora está pendiente de valorar lo sustraído, que podría ser pulpo.