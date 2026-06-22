Folk no Alobre cambia de fecha y presenta su décima edición

Presentación de Folk no Alobre con actuación de PésdeBarro GonzaloSalgado

El recinto patrimonial y natural del Valdés Bermejo y el Castriño se preparan para acoger la décima edición de Folk no Alobre que, para esta ocasión tan especial, decide no aventurarse con las previsiones meteorológicas y juega sobre seguro. La cita no será en septiembre, como de costumbre, sino mucho más cerca en el tiempo: el 5 de julio.

Un domingo para reservar en la agenda de aquellos que disfruten con los planes al aire libre en los que la historia, la música y el baile se den la mano. La asociación PésdeBarro organiza este evento que, como explica Daniel Abad, no busca ser “un macrofestival”, sino un evento “feito desde aquí e para aquí”, que “pon no centro o noso patrimonio material e inmaterial”, como el arqueológico del Castro Alobre o el baile, los oficios y la transmisión oral, pero también la lengua propia. “Para nós a cultura non é só un espectáculo. É tamén unha ferramenta de normalización lingüística, de cohesión social e de construción de comunidade”, explica el portavoz de la organización. Otra de las características es la intergeneracionalidad, ya que es una cita que se puede disfrutar entre amistades y familia.

Será la primera marca en la agenda de festivales en Vilagarcía, con el cambio de fecha. “Dunha boa idea xurde un proxecto consolidado”, explica el alcalde, Alberto Varela, que recuerda que el gobierno local vio claro el apoyo desde los inicios, en el año 2017. La concejala de Cultura, por su parte, destacó la importancia que tiene “o espazo”, el Valdés Bermejo, en esta cita con la música y el baile.

Así será el programa

De hecho, el programa comienza con un roteiro que parte desde Ravella para acabar en el conjunto botánico y arqueológico. Estará dirigido por Xurxo Soito y por un guía. Se trata del ‘Ritual das Penas do Alobre’, en la que también actuará Os Demos da Petaca y en el que las personas participantes descubrirán la importancia histórica, medioambiental y cultural de esta zona. A las 13 horas será la sesión vermú, con Brais das Hortas y su espectáculo ‘Comisión de Festas’, que mezcla música, clown y teatro. A las dos de la tarde tendrá lugar el ‘xantar demorado’, acompañado por los grupos tradicionales. Ya por la tarde, tendrá lugar otro de los ingredientes claves de esta gran romería: la formación. Así, habrá un taller de Baile Solto e Agarrados para Foliados, impartido por Manolo Cobas y Bea Díaz. A las 19 horas comenzarán los conciertos, que abren las Pandereteiras de PésdeBarro, para seguir con Os Demos da Petaca, una Foliada de Asalto con Pesdelán y los históricos Os Carunchos. Para acabar, una foliada libre en el Alobre.