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Vilagarcía

El TSXG condena a la anterior empresa del SAF de Vilagarcía por no actualizar el IPC

La sentencia estima en parte el recurso de la concesionaria al rebajar considerablemente la multa de 30.000 a 7.500 euros

Olalla Bouza
22/06/2026 21:49
El TSXG tumba un recurso y confirma la declaración de obras no legalizables
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| D. A.
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La Sección de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condena a la anterior empresa del Servizo de Axuda no Fogar en Vilagarcía, Aralia, por no actualizar el IPC en varias anualidades, pero rebaja la infracción de muy grave a grave y la multa desciende considerablemente, pasando de 30.000 a 7.500 euros.

La Inspección de Trabajo emite acta de infracción en marzo de 2024, por diversas irregularidades. La sentencia del TSXG considera probado que Aralia “no procedió en los años 2022 y 2023 a actualizar los salarios de los auxiliares de ayuda a domicilio”. Rechaza el tribunal el argumento de que se estaba negociando el convenio, ya que ello no impediría a las firmas del sector a ignorar las obligaciones del documento en vigor. La anterior adjudicataria también argumentó que había comunicado al Concello su intención de dejar este servicio y que había pedido una actualización de los precios, para hacer frente a estos costes.

Sin responsabilidad de Ravella

Sin embargo, la sentencia señala que Ravella “no es el empleador de los trabajadores de ayuda a domicilio y, por ende, no tiene la obligación de proceder a la actualización de los salarios”, que solo correspondería a la firma. Además, señala que la plantilla es ajena “al contrato administrativo” con Ravella, por lo que no debe “asumir las consecuencias de la no actualización del precio hora por la administración”.

Por último, el tribunal sí tiene en cuenta la alegación referida a la proporcionalidad. Considera que la falta es grave (no muy grave) ya que los salarios se abonaron. La multa se rebaja a 7.500 euros.

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