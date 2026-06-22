El sector pirotécnico tilda al Concello de Vilagarcía de “covardía política” por vetar el uso de bombas

Imagen de archivo de pirotecnia

La Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos está que explota. La entidad denuncia la “deriva restritiva e arbitraria” de algunos concellos – como es el de Vilagarcía– por prohibir o limitar el uso de fuegos artificiales en las fiestas populares. La asociación señala directamente a la capital arousana y defiende que la suya es una actividad económica legal y regulada y que el argumento de que se hace para evitar incendios forestales no se sostiene.

Desde el colectivo exponen que “o populismo, a covardía política e a demagoxia ambiental non poden servir de coartada para impedir o exercicio dunha actividade legal e que forma parte do acervo cultural da nosa comunidade”. Denuncian que las medidas restrictivas que se están aplicando en algunas localidades “baixo pretextos supostamente medioambientais e de benestar social, están a atacar un sector histórico e un piar da cultura galega”. De hecho advierten de que emprenderán acciones legales y que exigirán compensaciones económicas por daños patrimoniales “contra todos aqueles que cancelen de forma unilateral contratos en vigor ou alenten e conviden publicamente a non contratar pirotecnica baseándose en motivos ideolóxicos, populistas, discriminatorios e que vulneran, entre outros, o dereito fundamental ao traballo, en lugar de aplicar a normativa vixente na materia”.

La asociación considera que los concellos que adoptan esta prohibición lo hacen por “populismo estético, barato e carente de fundamento, que obedece a presións políticas de colectivos ecoloxistas e animalistas, utilizando a pirotecnia como unha falsa cortina de fume”.

"A farsa do risco"

El sector pirotécnico defiende que la incidencia de las bombas de palenque en los incendios forestales es “practicamente nula”. Además – respecto al argumento de que el ruido es molesto para personas sensibles y vulnerables o para las mascotas– añaden que es “un insulto á intelixencia e un dobre raseiro intolerable”. Declaran que “un espectáculo pirotécnico profesional ten unha duración escasa, de non máis de dez ou quince minutos; e celébrase nun día, hora e lugar perfectamente acoutados e informados con semanas de antelación”. Creen que eso permite que las personas vulnerables “poidan planificar o seu tempo, evitar o lugar concreto durante ese breve intervalo e así non ter calquera tipo de molestia”.

Insisten en que la pirotecnia es parte de la “cultura gallega” y que está perfectamente regulada por ley. n para las personas mariscadoras por los trabajos de regeneración de hasta 700 euros al mes.

Respuesta de Ravella

Respuesta de Ravella Desde Ravella señalan que la moción aprobada en el último Pleno, promovida por EU, no “veta” ni busca perjudicar al sector. Lo que se decidió fue crear una comisión de trabajo para estudiar medidas, con el fin de proteger a colectivos sensibles y animales. Así, en la sesión se planteó la posibilidad de mejorar la información sobre días y horarios en los que se lanzarán las bombas. Es, en cualquier caso, algo a abordar, “no prohibitivo” y que no afectará al Combate Naval