El Puerto de Vilagarcía, entre los cinco con mejor evolución de España

Imagen del Puerto de Vilagarcía, en el interior Mónica Ferreirós

El Puerto de Vilagarcía se encuentra entre los cinco de titularidad estatal que muestran una mejor evolución en lo que va de año. El mes de mayo no rompió la tendencia y la entidad que preside José Manuel Cores Tourís vio como los tráficos subían un 9,2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos son todavía mejores si se tiene en cuenta el acumulado desde enero, que supone un total de 670.629 toneladas movidas, lo que representa un 11,2 por ciento más de la actividad registrada durante los cinco primeros meses de 2025.

La de Vilagarcía es la quinta mejor evolución del conjunto del Estado, solo por debajo de Alicante, Málaga, Ferrol y Castellón. Otros puertos gallegos, como A Coruña, bajaron en tres puntos durante este año.

Éxito de la línea ro-ro

La subida se da en prácticamente todos los apartados, salvo en graneles líquidos, donde se produce un descenso del 24,4%. La subida más espectacular, de 24,3 puntos, se da en graneles líquidos, teniendo en cuenta que los datos que dan desde Puertos del Estado se refieren al acumulado desde el mes de enero. El tráfico en contenedores también creció en un 33 por ciento. Espectacular también es el crecimiento de la mercancía ro-ro. La primera línea se puso en marcha hace justo un año, a finales de mayo, por lo que las gráficas muestran como se multiplicó esta carga. Si tenemos en cuenta solo los datos del quinto mes de 2025, se pasaron de 4.778 toneladas a las 30.354 de mayo de este año, mientras que en el acumulado desde enero son ya 151.672 toneladas las movidas en la rada.