El PP reclama en el Congreso medidas extraordinaria para apoyar al sector marisquero

Los diputados conservadores piden medidas contundentes

Los diputados del PP en el Congreso de los Diputados - Juan Andrés Bayón, Rosa Quintana e Irene Garrido- han presentado una proposición no de ley para que se adopten medidas urgentes y extraordinarias de apoyo al marisqueo gallego. Además instan al Gobierno a que coordine una estrategia científico-técnica para analizar las causas de la pérdida de producción en el sector.

Los responsables políticos defienden el trabajo realizado en años pasados por la Xunta de Galicia, pero entienden que "necesitamos un coñecemento científico amplo para saber que é o que está a suceder nas nosas rías". Reconocen que "é certo que a xestión do marisqueo é competencia da comunidade autónoma, pero non é menos certo que nestes momentos en toda a costa española estanse a producir sucesos, como consecuencia do cambio climático, que aínda non sabemos o alcance que poden ter".

Refuerzo

El PP cree que el Gobierno debe poner todo su esfuerzo en coordinar a todos los científicos del Instituto Español de Oceanografía y del Consello Superior de Investigacións Científicas para trabajar y detectar cuales son los problemas que están afectando al marisqueo.

En la iniciativa los conservadores solicitan que se refuerce la investigación y la coordinación técnica entre organismos estatales y autonómicos. "O Goberno de España non pode permanecer á marxe ante unha situación desta gravidade, especialmente cando concorren factores que trascenden o ámbito estritamente autonómico, como son o cambio climático, alteracións oceanográficas, contaminación, perda de produtividade ou falta de coñecemento científico actualizado sobre as causas reais da elevada mortandade do recruso", señalan.