Precintan un bar en Doutor Carús tras encontrar droga en su interior y cámaras sin señalizar

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local y de la Nacional de Vilagarcía precintaron durante la madrugada un local hostelero ubicado en la Praza Doutor Carús, después de detectar en una inspección diversas irregularidades. Los agentes encontraron distintas cantidades de sustancias estupefacientes, entre ellas 7,8 gramos de cocaína y 4,71 de hachís. Además constataron que los extintores estaban caducados y que había cámaras en el interior del negocio sin que hubiese carteles señalizándolas.

Según fuentes policiales el negocio - con licencia de café-bar- carecía del cartel de "Prohibido fumar" en el interior e incumplía varias medidas higiénico-sanitarias

Tras dar cuenta de todas estas cuestiones los agentes policiales precintaron el negocio como medida cautelar y de urgencia al considerar que existía un riesgo grave para la seguridad y salud de las personas. Además pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad administrativa competente.