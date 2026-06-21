José Ignacio Carnero | “La literatura es el territorio de libertad que nos queda”

José Ignacio Carnero hizo un trabajo de documentación de años para escribir su última novela José Luis Roig

Dicen que muchas veces la realidad supera la ficción y que la historia no siempre es como nos la cuentan. Buena muestra de ello es la novela ‘Los fabuladores’, de José Ignacio Carnero. El escritor la presentó en Vilagarcía y en A Pobra con el objetivo de sumergir a los lectores en una historia desconocida y, al mismo tiempo, trepidante: 24 exiliados españoles y portugueses que secuestraron un trasatlántico en el Caribe para desviar la embarcación e iniciar una revolución para derrocar las dictaduras de Franco y Salazar. Una historia con los ingredientes perfectos para una buena novela.

Podemos decir que ‘Los fabuladores’ es un viaje a un capítulo olvidado de la historia. Dices en el prólogo que tú la conociste hace cinco años...

Pues sí. Fue a raíz de un artículo de prensa y la historia despertó en mí una enorme curiosidad que pronto se transformó en obsesión. De mirar en Google pasé a comprarme libros y publicaciones de la época e incluso a viajar a los lugares que habían sido testigo de los hechos y de sus protagonistas.

La novela ha sido, pues, un viaje tanto literario como en la práctica para ti.

Sí. Yo necesitaba hablar con los familiares y conocidos de los tres protagonistas. Dar con ellos y entrevistarnos fue de una emoción inmensa. Yo buscaba, como así se refleja en la novela, no solo novelar el secuestro en sí, sino también qué había sido de esos tres protagonistas: Henrique Galvâo y los gallegos Pepe Velo y José de Sotomayor.

Es curioso que un capítulo tan destacado, que salió en medios internacionales y que ocurrió, que fue real, sea totalmente desconocido en España.

Sí, de hecho una de las cosas que más me dicen los lectores cuando terminan la novela es: ‘¿En serio esto ocurrió? ¿Fue real?’. Yo creo que no se ha conocido en España porque no encajaba dentro del relato de la época. No encajaba en el relato de una dictadura franquista que parecía que lo tenía todo controlado. Es un cabo suelto. Como lo es no solo el propio secuestro, sino la propia vida de los protagonistas, algunos de los cuales acaban muriendo en soledad y en la pobreza más absoluta.

Te basaste en un hecho real, pero insistes mucho en que lo que has escrito es una novela.

Es que lo es. Yo soy el cuarto fabulador. La novela, la literatura, te permite crear y jugar con la realidad. Cuando yo como narrador expongo lo que piensa Pepe Velo estoy fabulando, porque no sé lo que pensaba realmente. Me permito una dosis muy alta de subjetividad. La literatura es ese territorio de libertad que nos queda, quizá el único.

Hay historia detrás de ‘Los fabuladores’, hay leyenda y hay mucha acción. Sucesos que ocurrieron y que narras que son tremendos.

Sí, hay episodios en esta historia realmente alucinantes, como el hecho de que el ‘Paris Match’ envió un paracaidista al barco para entrevistar a los secuestradores. Te lo cuentan y no te lo crees.

¿Qué esperas que sientan los lectores que acaban esta novela?

Pues la verdad es que no espero nada, porque siempre digo que cuando sueltas la novela los lectores ya van a tomarla e interpretarla a su manera. Es algo que percibo en los clubs de lectura, que me comentan cosas que ni siquiera yo había imaginado.