El PP exigirá en el pleno que el gobierno local lleve el PXOM a debate como máximo en un mes

La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja Mónica Ferreirós

El PP de Vilagarcía defenderá una moción en el pleno del jueves en la que exigirán al gobierno local que lleve el Plan Xeral de Ordenación Municipal a debate en un plazo máximo de un mes. Los conservadores recuerdan que el documento urbanístico que está en vigor data del año 2000 y que, a día de hoy, no está adaptado a la legislación urbanística. Esto – exponen– dificulta que un crecimiento ordenado del municipio.

Los populares echan mano de hemeroteca y señalan que fue en el año 2015 cuando el alcalde, Alberto Varela, comprometió la aprobación del Plan Xeral. “Esa promesa quedou incumprida. E non só iso: os sucesivos mandatos de goberno socialista neste Concello víronse acompañados de anuncios reiterados, datas comprometidas e prazos que xamais se cumpriron”, dicen en el texto de la moción.

La formación que lidera Ana Granja cree que el ejecutivo municipal ha generado en los últimos tiempos expectativas de que el documento se iba a llevar a pleno en la aprobación inicial. Sin embargo alertan de que ni siquiera los grupos de la oposición han recibido la documentación íntegra para poder valorarla debidamente y analizarla.