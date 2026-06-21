El concierto de Chenoa en las fiestas patronales de San Roque costará 42.350 euros

Chenoa conmemora en esta gira sus 25 años en la música

El concierto de la artista Chenoa en las fiestas patronales de San Roque le costará a las arcas municipales un total de 42.350 euros (IVA incluido). La contratación se le ha hecho a la empresa que lleva su representación, Alias Music S.L. Cabe recordar que la cantante –y ahora también presentadora de televisión– es una de las estrellas que en el mes de agosto se subirán al escenario de A Xunqueira. Lo hará, eso sí, con entrada totalmente gratuita para el público.

De hecho el ejecutivo local lleva ya años apostando por un modelo de fiestas para llegar a todo el mundo con conciertos gratuitos y sin entrada de pago. Unido a conseguir una variedad de estilos para que haya opciones para todos los gustos.

Chenoa – que es una de las caras más reconocidas de la primera edición en España de Operación Triunfo– actuará en la capital arousana el día 21 de agosto.

Lo hará en plena semana de fiestas y con una programación que incluye otros conciertos como el de el único Ramone que sigue vivo, Marky Ramone´s Blitzkrieg, que tocará también en A Xunqueira el día 18 de ese mismo mes.

Programación

Por el momento desde el Concello no han desvelado más nombres. La programación suele incluir no solo los conciertos en A Xunqueira, sino también actividades infantiles, deportivas, otras actuaciones en diferentes puntos de la ciudad y el Festaclown. Un espectáculo para todos los públicos que lleva triunfando en el San Roque de Vilagarcía desde hace ya varias anualidades.