El CIFP Fontecarmoa y el IES de Valga se llevan los premios FP Innova de la Xunta de Galicia

CIFP Fontecarmoa de Vilagarcía

El proyecto ‘BayTech FP: Simulación intelixente do Sistema Bay-Row-Tier’ elaborado por el alumnado del Centro Integrado de Formación Profesional Fontecarmoa de Vilagarcía es uno de los galardonados en los Premios Innovación FP convocados por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia. El centro de la capital arousana se lleva 6.650 euros de premio.

No es el único proyecto arousano que ha sido distinguido en este prestigioso certamen. De hecho el proyecto ‘BioSort AI: Sistema Robotizado de Clasificación de Residuos Biosanitarios’ del alumnado del IES Plurilingüe de Valga también se hizo con el premio en su modalidad. De hecho se lleva más cantidad que el centro vilagarciano, un total de 37.000 euros.

El objetivo principal de estos galardones es potenciar la investigación desarrollada por el alumnado participante, el trabajo en grupo y la transferencia de conocimiento entre centros educativos, empresas y otras entidades, procurando la excelencia en estas enseñanzas, al tiempo que se fomenta el emprendimiento entre sus titulados de diferentes modalidades.