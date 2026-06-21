Baile y canto pese al calor para celebrar la Festa da Música

Las actuaciones fueron en la explanada del Auditorio Gonzalo Salgado

Las elevadas temperaturas que se registraron en la jornada de este domingo no fueron excusa para que Vilagarcía pudiese vivir en la calle la conmemoración de la Festa da Música. Alumnado y profesorado de Nydia lo dieron todo en un espectáculo en la Praza da Segunda República. En él hubo canto en directo y también coreografías muy vistosas. Todo durante dos horas en las que el público presente se entregó al máximo. La formación vilagarciana demostró que en la capital arousana hay cantera, y buena, de bailarines y vocalistas.