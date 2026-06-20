Sardiña ‘do xeito’ a ocho euros como manjar obligado en el San Xoán arousano

La sardina es estos días el producto estrella en las plazas Gonzalo Salgado

Ni las casas ni las hogueras de San Xoán se verán este año desabastecidas de las mejores sardinas. El manjar estrella de esta época del año se vende en la Praza de Abastos de Vilagarcía a 8 o a 7 euros. Aclaran las peixeiras que “a do xeito é máis cara”, pero hay clientela que busca específicamente este pescado capturado con esta arte propia de la Ría de Arousa. “A cousa non está moi ben, pero é raro que a xente non queira unha sardiña para estas datas”, reconocen en alguno de los puestos vilagarcianos.

La actividad – también por ser sábado– era frenética en el interior del Mercado y las pescantinas creen que esa misma situación se vivirá el martes. “Cádranos ben e vai haber venta ata última hora porque inda van ir pescar o luns. Hai cantidade e iso é bo sinal”, explican.

Así pues se espera que en la misma jornada del martes la clientela visite las instalaciones municipales, aunque advierten de que el precio –por ser ya a última hora–pueda subir un poco. En todo caso no solo la sardina “molla o pan” en San Xoán, sino que lo hace a lo largo de todas las siguientes semanas. Será, según entienden las pescantinas, el pescado estrella de este verano.

Aunque muchos combinan el churrasco con la sardina en sus cacharelas, son pocos los arousanos que no disfrutan estos días de un buen plato de este pescado en su casa. “Ten unha calidade excelente”, reconocen las que lo venden. Y ellas, de mar y de la mejor calidad en la lonja, son las que más saben.