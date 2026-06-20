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Vilagarcía

Sancionan a un conductor por dar positivo en alcohol y detienen al copiloto por atentado a la autoridad

Fátima Frieiro
20/06/2026 18:19
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
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Los controles de alcoholemia en conductores que mostraban signos evidentes de haber bebido han marcado el fin de semana en la capital de O Salnés. La primera de ellas fue en la zona de la avenida Valle-Inclán cuando la Policía Local paró a un conductor que circulaba y al que se le practicó el test de alcoholemia. Este arrojó un resultado positivo. En ese mismo operativo los agentes de la Policía Local procedieron a la detención del acompañante del conductor, que está siendo investigado como presunto autor de un delito de atentado a la autoridad.

El segundo positivo en alcoholemia se detectó en la avenida Laureano Gómez Paratxa. Los agentes municipales dieron el alto a un vehículo y constataron que el conductor presentaba signos evidentes de que había consumido bebidas alcohólicas. De inmediato se le practicó el test, arrojando este un resultado que alcanza los límites de delito penal. A mayores los efectivos policiales también le practicaron la prueba para detectar otras drogas y esta salió positiva. Por la alcoholemia se le instruyeron diligencias por la comisión de un delito contra la seguridad vial, mientras que para la segunda se formuló una denuncia por la infracción administrativa de conducir con presencia de drogas en el organismo.

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